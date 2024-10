Estate Reggina, comune valuta l’istituzione delle isole pedonali

L'eventuale inserimento permetterebbe agli operatori dei pubblici esercizi l'installazione di tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande

In occasione dell’Estate Reggina 2019 è intendimento di questa Amministrazione Comunale valutare l’opportunità di istituire aree ZTL ovvero isole pedonali, per consentire, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 15 dicembre 2017, agli operatori dei pubblici esercizi o di attività artigianale d’asporto, di poter procedere ad allestimenti esterni alla propria attività, con l’installazione di tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande.

A tal fine gli operatori interessati potranno presentare al Settore Sviluppo Economico e Sport, all’indirizzo di posta certificata suap@pec.reggiocal.it entro il giorno 20 maggio 2019, manifestazioni di interesse indicando la licenza d’esercizio e l’area interessata dall’occupazione di suolo.

In caso di istituzione temporanea della ZTL ovvero dell’isola pedonale gli interessati dovranno richiedere l’occupazione di suolo pubblico ai sensi della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 15 dicembre 2017, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria.

Sono fatte salve le istanze già pervenute al competente Ufficio di questo Settore.

