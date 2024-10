Etto Unità di Cucina, arriva a Reggio Calabria il ristorante in cui la classe incontra il buon gusto

Siete mai rimasti incantati alla vista di un locale? Chi pensa non sia possibile rimanere senza fiato di certo non è mai stato da “Etto“.

Il nuovo ristorante di Reggio Calabria, situato in centro, è una vera e propria opera d’arte di architettura moderna e innovazione culinaria. Gli interni del ristorante sono curati nei minimi particolari, dalla mise en place firmata Versace ed Hermes, passando per gli arredi di tutti gli spazi, Etto propone ai suoi avventori un’esperienza unica.

Il design elegante e raffinato del ristorante ben si sposa con una cucina senza eguali. La vera protagonista è la carne. Da Etto infatti è possibile trovare carni frollate e i migliori manzi del mondo. Il merito è non solo delle materie prime utilizzate, che ovviamente rispettano alti standard qualitativi, ma soprattutto dello Chef Domenico Vuturo.

Conosciuto come uno dei migliori cuochi della vicina Sicilia, Vuturo ha alle sue spalle una lunga esperienze nelle migliori cucine delle isole di tutta la regione.

“A tavola con classe” questo il motto del ristorante reggino che sta conquistando, sempre più, il consenso dei clienti. Stupire è di certo la parola d’ordine. Fino ad ora non si era mai visto nulla di simile in città e, si sa, la novità in riva allo Stretto è sempre la benvenuta. Da Etto nulla viene dato per scontato, dalla presentazione dei piatti, mai banali, mai uguali, alla cura dell’arredamento di tutti i suoi locali.

Il bellissimo ristorante di Via Tommaso Campanella è aperto sia a pranzo che a cena. Grazie all’ampia offerta culinaria che spazia da primi, secondi, gustosi antipasti e dolci sensazionali, Etto ha tutte le carte in regola per divenire un punto di riferimento per i reggini amanti del buon cibo.

Tra i piatti preferiti dagli avventori vi sono:

taglieri di salumi e formaggi di altissima qualità;

lo spaghettone alla carbonara di patanegra;

involtini al tartufo;

tiramisù ferrero roche nella moca.

Etto è inoltre l’unico ristorante di Reggio Calabria in cui è possibile trovare il Ribeye di Rubia Gallega, una carne di manzo iberico che farà impazzire gli amanti della buona carne.

La continua ricerca di cibi rari e preziosi e l’attenzione per la soddisfazione del cliente rendono “Etto, Unità di Cucina” un locale accogliente, in cui potersi sentire finalmente come a casa.

INFO & PRENOTAZIONI

0965374240

3454456864