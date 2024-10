“Europe Junior Masters 2019”, al Circolo Polimeni di Reggio i migliori talenti del tennis mondiale

Si gioca in questo weekend il “Tennis Europe Junior Masters 2019”, al Circolo Polimeni di Reggio Calabria. In campo i migliori talenti del tennis mondiale, maschile e femminile.

Domenica 6 ottobre, a partire dalle 9.00, si svolgeranno le finali under 14 e under 16 femminile e maschile.

Si tratta della 29esima edizione del torneo, la dodicesima disputata in riva allo Stretto. Ai microfoni di CityNow, le parole di Emilio Cozzupoli, direttore sportivo del Circolo Polimeni.

“Il livello del torneo è molto alto, i giocatori si sono qualificati per questa competizione dopo circa 400 tornei in giro per l’Europa. Come sempre ci sono i migliori talenti del tennis maschile e femminile, quest’anno si festeggiano i 90 anni del Circolo Polimeni quindi la soddisfazione è doppia.

“Tennis Europe Junior Masters” si svolge in questo circolo per la dodicesima volta, l’affluenza del pubblico e degli allievi della scuola del circolo è alta e questo ci riempie di soddisfazione.

La nostra scuola tennis -conclude Cozzupoli- è già aperta da inizio ottobre e conta circa 250 bambini. Speriamo possano essere un domani i talenti del nostro tennis seguendo le orme di chi gioca questo torneo”.