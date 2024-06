Europee a Reggio, la disavventura di una cittadina: 'Seggio chiuso e Comune assente'

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Maria Nocito che lamenta il disservizio del Comune e la mancata comunicazione del cambio di seggio, autodefinendosi con ironia ‘neo sportiva pedestre’.

La signora Maria, che avrebbe dovuto votare all’interno della scuola Pythagoras di Ravagnese, si è vista, una volta recatasi al seggio, i cancelli chiusi (l’edificio è chiuso infatti per inagibilità).

Maria incontra altri cittadini ‘smarriti’.

“Pian piano scopro di non essere l’unica malcapitata … ero in buona compagnia… e via con le telefonate: uffici comunali neanche a parlarne, ferma in mezzo alla strada tra gli interrogativi dei presenti non rimane che la telefonata al buon amico di turno, che ovviamente ringrazio pubblicamente, che si adopera per farmi sapere che essendo la scuola ormai da tempo inagibile il seggio elettorale è stato spostato altrove … altra sede altri 2 km circa sotto il sole a piedi”.

Nonostante la disavventura però Maria non perde l’ironia:

“Certo potrei ringraziare il Sindaco perché forse così pensava ad un programma fitness associato alle elezioni europee … uhmmm… potrei ringraziare per avermi fatto bruciare 207 kcal…vorrei invece fargli notare che un cittadino paga le tasse per avere dei servizi che in questa città sono ormai diventati una chimera… ha presente Sindaco per esempio che si dovrebbe avvertire un cambio di sezione elettorale con i famosi talloncini adesivi che si mandano a casa un po’ di tempo prima?!… ha presente Sindaco che ci sono persone anziane o disagiate che non hanno proprio tutta sta voglia di farsi km a piedi per trovare l’agognato seggio elettorale?!… mi è d’obbligo a questo punto aggiungere che i disservizi in questa città, ormai ultima per vivibilità, ultima in tutto, crescono e si moltiplicano nelle elementari e quotidiane azioni …

Voglia Sindaco prendere atto che se il malcontento aumenta e non decresce si dovrebbe adoperare e cambiare strategia ammesso che Lei abbia mai avuto un programma strategicamente adatto alla nostra città”.