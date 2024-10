Eventi Paralimpici: Pancalli propone Crotone. Il presidente CIP Scagliola soddisfatto

Proficuo e fruttuoso, a detta dei partecipanti, è stato l’incontro che si è svolto presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico di Roma al quale ha partecipato, anche, il presidente CIP Calabria, Antonello Scagliola e l’ assessore Frisenda che ha candidato Crotone, come città pronta ad ospitare eventi Paralimpici. L’assessore Frisenda ha, inoltre, dichiarato che è attraverso gli eventi, che può essere promosso lo spirito sportivo sul territorio, ed in particolar modo, attraverso lo sport Paralimpico si possono ottenere risultati estremamente importanti che riescono a mettere in contatto la disabilità con il mondo dello sport e del sociale. Il Presidente Pancalli, a sua volta, ha dichiarato che la sinergia tra mondo dello sport e il mondo delle istituzioni è la via maestra per riuscire ad ottenere risultati sempre più lusinghieri.

Il Presidente Scagliola ha sottolineato l’importanza dell’incontro e la grande ricaduta che può avere sul territorio.

L’amministrazione comunale di Crotone, per mano del suo Assessore, farà un censimento degli impianti sportivi e delle attività ricettive al fine di poter rendere possibile l’organizzazione di grandi eventi.