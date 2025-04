Elezioni Reggio, il prof. Bombino : ‘I partiti hanno fallito. La prossima squadra di Governo non sia quella del calcetto’

Verso le elezioni a Reggio Calabria. Il prof. Giuseppe Bombino analizza il momento attuale in città in vista delle prossime amministrative. Ai microfoni di CityNow, nel corso della trasmissione di Live Break spiega:

“Definirei il periodo attuale come una sorta di dinamismo senza movimento. Ci si agita, tra forme civiche, ma non si avanza. La sensazione è che molte di queste rappresentazioni civiche celino dietro qualcosa ma non avranno a mio avviso né la forza, né la consistenza di consumare il tempo rimanente fino alle nuove elezioni. Un tempo ancora molto lungo”.

Il prof. Bombino evidenzia il sentimento di sfiducia che il reggino medio avverte in questo momento storico.

Leggi anche

“Il pensiero comune dei reggini è che alla fine tutto si deciderà attorno al solito tavolo e dunque lo sforzo e l’animazione attuale, meritevole dal punto di vista democratico, rischiano di vanificarsi. Certo è che i partiti hanno fallito. Mi auguro che la città venga governata da una persona capace che sappia affrontare tutte le questioni con soluzioni plausibili. I partiti hanno fallito per la sfiducia generale che regna nel Paese ma qui, nella nostra città, abbiamo avuto la sensazione che non ci fosse una differenza tra la maggioranza e l’opposizione. Ci si è adagiati, è mancata la dialettica, è mancato il confronto e il contraddittorio. In questo momento non c’è nessuno che stia offrendo una visione di città d’insieme. C’è ammirazione per chi si impegna ma c’è anche un clima di paura determinato dalla sfiducia per cui le migliori intelligenze stanno alla finestra perchè l’atmosfera non è invitante”.

L’analisi del prof. Bombino continua con una frase che rende più chiaro il suo ragionamento:

“Reggio è capace di sacrificare i suoi figli migliori. E’ chiaro che così facendo, se mortifichi una serie di professionisti che potrebbero scendere in campo, la mediocrità si siede a banchetto e decide anche per noi”.

Leggi anche

Intanto l”amministrazione Falcomatà si avvia alle battute finali. Quale il bilancio degli oltre 10 anni di Governo?