Verso le elezioni, Battaglia: ‘Il cdx dovrà impegnarsi molto per batterci. E sulle primarie…’

“Il civismo ha i suoi tempi sicuramente più celeri mentre i partiti hanno le loro liturgie”.

L’assessore alla ‘Città trasparente‘ Mimmetto Battaglia interviene così ai microfoni di Live Break. L’esponente del Partito Democratico analizza il momento attuale in vista delle prossime elezioni amministrative a Reggio Calabria. A distanza di poco più di un anno assistiamo a qualche scatto in avanti (del civismo) come quello di Anna Nucera e del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo e allo stesso tempo all’immobilismo delle due grandi coalizioni che vivono un momento di analisi, di confronto e di attesa.

“Siamo al lavoro con la direzione regionale del partito democratico che detterà i tempi dei congressi provinciali. Entro il 31 maggio rinnoviamo gli organismi comunali, provinciali e regionali del PD. Se un partito lo fa in vista di una stagione elettorale vuol dire che intende porsi nel migliore dei modi. Credo che il centrodestra dovrà veramente impegnarsi molto per battere il centrosinistra a Reggio Calabria“.

L’assessore Battaglia è convinto che il centrosinistra possa vincere le prossime elezioni e ricorda quanto successo nel 2014.

“Ricordo che le primarie del 2014 si sono tenute a luglio e si votò ad ottobre. I tempi dunque alla luce di quanto successo in passato sono largamente prematuri per la scelta di un candidato sindaco. E’ giusto che ognuno si proponga – continua Battaglia – ma i tempi della politica sono dettati da quelle che sono le ‘liturgie’ dei partiti. Il gruppo dirigente uscito dalle primarie del 2014 e che ha vinto poi le elezioni è stato costruito sulla lealtà comportamentale e ogni persona che all’epoca ha recitato un ruolo è ancora in campo dopo 11 anni”.

Battaglia avverte ancora i rivali e rivolge un messaggio al centrodestra.

“Credo davvero che il centrodestra dovrà impegnarsi per trovare un candidato forte per battere un centrosinistra coeso. Non è un caso che i cinque capoluoghi calabresi sono a guida del centrosinistra nonostante la Regione sia a destra. A breve ci saranno importanti votazioni come a Lamezia e a Rende e saranno già il primo banco di prova in quella che si prospetta una stagione elettorale molto lunga. Sarà una stagione impegnativa in cui il centrosinistra non farà più regali…”.

E sul tema delle primarie Mimmetto Battaglia spiega: