Verso le elezioni, Canale: ‘Incontro Scopelliti-Cannizzaro ennesimo ‘accurduni’, alziamo la testa’

Elezioni 2026, Reggio Calabria volge lo sguardo alle prossime amministrative. La politica è in fermento e c’è chi, nell’indecifrabilità delle mosse politiche delle due coalizioni, ha già un progetto, un piano politico con idee innovative e percorsi che coinvolgono diversi settori, tra cui turismo, cultura, università e lavoro.

Tra i profili e tra i nomi che rimbalzano in città, c’è anche l’avv. Massimo Canale, ex consigliere provinciale e comunale.

“Le iniziative civiche degli ultimi mesi, tra cui anche quella del dott. Lamberti, mi avevano fatto molto ben sperare – esordisce a Live Break l’avv. Canale – E continuo a ritenere che la chiave del futuro della nostra città passi attraverso questo schema. La politica può essere una componente importante e sicuramente lo è. Anche io sono stato iscritto per una vita a partiti politici e non lo sono più da qualche anno ma non rinnego la mia appartenenza né il valore dei partiti. Ma i partiti oggi sono insufficienti e anche chi viene eletto ritiene di potere farne a meno”.