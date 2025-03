Statua di San Giorgio a piazza Indipendenza? Canale ha un’altra idea e Lamberti è d’accordo

Piazza Indipendenza, cuore pulsante di Reggio Calabria, torna al centro del dibattito cittadino con nuove idee e progetti mai realizzati.

Dopo anni di proposte incompiute, ora emerge una proposta che potrebbe ridefinire il futuro della piazza e darle finalmente un’identità stabile.

Tutto è iniziato nel 2017, quando il sindaco Falcomatà chiese al maestro Nik Spatari, fondatore del MUSABA – Parco Museo Laboratorio, di presentare un progetto artistico.

Spatari propose il “guerriero gigante”, una statua monumentale alta 12 metri, un terzo bronzo contemporaneo che avrebbe dovuto dominare Piazza Indipendenza. Tuttavia, il progetto rimase bloccato, con l’amministrazione comunale che non fornì mai una risposta definitiva.

Negli ultimi anni, l’amministrazione è tornata alla carica, avanzando l’idea di collocare al centro della piazza un monumento identitario, da qui il bando che, però, non ha ottenuto i risultati sperati.

Durante la trasmissione Live Break, il dibattito su Piazza Indipendenza ha ripreso vigore grazie alle dichiarazioni dei due ospiti della puntata, l’avvocato Massimo Canale ed il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.

Canale ha proposto un’idea rivoluzionaria e culturalmente significativa:

L’idea ha ricevuto l’immediato appoggio di Lamberti:

«Sono assolutamente d’accordo con Canale. Ma leviamoci dalla testa l’idea della statua di San Giorgio».

La statua del Santo Patrono, così come una raffigurante la Fata Morgana sono state recentemente prese in considerazione per dare un nuovo volto alla Piazza. Se la cosa non dovesse andare in porta, il Comune ha pensato anche di tornare agli antichi fasti, con il posizionamento di una fontana monumentale.