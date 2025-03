Reggio, si ripensa ad una novità per il futuro di Piazza Indipendenza: statua o fontana?

Due le possibili ipotesi per una statua da installare nel cuore della città, una fontana l'alternativa. Stanziate risorse ad hoc nel prossimo bilancio: le ultime novità

Dopo l’esito negativo del concorso di idee promosso dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria per la realizzazione di una statua identitaria, il destino di Piazza Indipendenza torna al centro dei pensieri dell’amministrazione Falcomatà. Il progetto iniziale, che prevedeva un’opera artistica ispirata alla leggenda di San Giorgio, non aveva convinto né la giuria né l’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà, lasciando momentaneamente in sospeso la possibilità di dotare la città di un nuovo simbolo.

Il progetto iniziale: un’idea che non ha convinto

L’idea di realizzare un monumento identitario per Reggio Calabria nata dall’amministrazione comunale, che aveva promosso un concorso di progettazione dal titolo “Tra devozione e mito”, non ha portato i risultati sperati.

Il bando specificava che l’opera dovesse essere originale, realizzata con materiali innovativi, integrata nello spazio pubblico e in grado di valorizzare l’identità culturale e turistica della città.

Nonostante le premesse ambiziose, però, nessuna delle proposte pervenute è stata ritenuta adeguata dalla commissione giudicatrice. Secondo gli esperti, nessuno dei progetti era riuscito a esprimere in modo efficace l’identità della città, né a soddisfare i requisiti artistici e tecnici richiesti. Di conseguenza, l’amministrazione ha dovuto bloccare l’iniziativa e ripensare il futuro di Piazza Indipendenza.

Oggi, a distanza di mesi, il Comune guarda avanti, con la volontà di riproporre un progetto che possa finalmente dare a Reggio Calabria il simbolo che merita.

Nuove idee per valorizzare lo spazio urbano

Il 2025 potrebbe essere l’anno delle novità. Le risorse economiche salvo sorprese ci saranno: l’amministrazione ha infatti previsto uno stanziamento di fondi nel nuovo bilancio (che sarà approvato nelle prossime settimane) per un’iniziativa che potrebbe portare a due possibili soluzioni per quello spazio strategico.

Da una parte, l’ipotesi di installare finalmente una statua che rappresenti un’icona della città. Esclusa l’idea di un richiamo ai Bronzi di Riace, o almeno così filtra da Palazzo San Giorgio, si ripensa invece a due alternative fortemente legate alla cultura reggina:

San Giorgio , il santo protettore della città, la cui leggenda è parte integrante della storia locale.

, il santo protettore della città, la cui leggenda è parte integrante della storia locale. La Fata Morgana, figura mitologica che incarna il legame tra Reggio e lo Stretto di Messina, evocando il misterioso fenomeno ottico che da secoli affascina abitanti e visitatori.

Nel caso dovesse prevalere l’idea della statua dedicata a San Giorgio, un esempio potrebbe arrivare ad esempio dalla statua in bronzo di San Giorgio che uccide il drago che si trova nel Cortile del Castello di Praga (come da foto), una delle opere più importanti e più rinomate della città.

Se, invece, non dovesse prevalere la soluzione della statua dedicata a San Giorgio o al mito della Fata Morgana, l’amministrazione valuterà un’altra opzione: una fontana monumentale, capace di diventare un nuovo punto di riferimento urbano e turistico.

Attesa per la chiusura del bilancio

La scelta definitiva dipenderà anche dalle risorse a disposizione, e nelle prossime settimane, con la chiusura del bilancio comunale, il quadro sarà più chiaro anche in base al tipo di progetto che metterà in campo l’amministrazione. I reggini attendono con curiosità di scoprire quale sarà il nuovo volto di Piazza Indipendenza, nella speranza che la città possa finalmente avere un simbolo che ne celebri la storia e l’identità nel cuore del centro urbano.