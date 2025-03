Reggio verso le elezioni: candidato cercasi. C’è chi batte un colpo ma Csx e Cdx navigano a vista

Da un lato c’è Francesco Cannizzaro, leader indiscusso di Forza Italia che, consapevole della propria forza e dei dieci anni di Governo Falcomatà, non vede l’ora di cambiare il comando di Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro.

Leggi anche

Comune-Regione-Governo sarebbero in questo caso espressione di una stessa area politica. E ciò renderebbe tutto più ‘facile’ nel dialogo, nelle azioni e nella gestione della città. La vittoria, secondo molti, sarebbe a mani basse. Necessario però scegliere un candidato, che sia, come dichiarato dallo stesso ex Governatore Scopelliti, ‘apprezzato, riconosciuto e riconoscibile‘.

Il centrodestra si dichiara pronto a creare la squadra più forte che la coalizione abbia mai avuto ma ancora il profilo dell’uomo che dovrebbe guidare il gruppo, non salta fuori.

Scopelliti non intende scendere in campo in modo diretto, almeno questo è quello che ci siamo sentiti dire. E nella rosa dei nomi, non sembra ci siano politici o professionisti autorevoli, pronti a guidare la città. Che sia lo stesso Cannizzaro a lasciare il prestigioso incarico in Parlamento per dedicarsi totalmente alla sua amata città nel ruolo di candidato a sindaco? E’, anche questa, nell’indecifrabilità della situazione, un’ipotesi. E per molti, non poi così folle. E’ necessario poi dialogare bene con le altre forze politiche. Vedi la Lega, uscita dall’ultimo incontro pubblico, con le ossa rotte, dopo la querelle Mancuso–Minasi. Appare poi doveroso che anche il partito che traina il Paese, ovvero Fratelli d’Italia, si palesi, anche alle nostre latitudini. Al momento infatti sembra stia giocando a nascondino.

Leggi anche

Dall’altra parte invece c’è l’imperituro Falcomatà, con la sua squadra di intimi collaboratori e fedelissimi (Paolo Brunetti, Carmelo Romeo e Giovanni Muraca tra tutti) al proprio fianco, con una gran voglia di chiudere al meglio il mandato e riuscire a proporre un erede nel segno della continuità. Al momento, anche in questo caso, il passaggio del testimone, non appare chiaro.

C’è poi l’altra sinistra, quella di Massimo Canale, di Anna Nucera, di Saverio Pazzano. Quella delle tante associazioni e dei movimenti che cercano un’alternativa al progetto politico di Falcomatà.

L’avv. Canale è pronto a fare sul serio. E insieme a Brunetti, Marino e Pazzano, sicuramente competerà alle primarie da protagonista (da valutare se saranno primarie di partito o di coalizione). Con Demetrio Naccari, che osserva dietro le quinte. Cosa faranno i principali esponenti del Partito Democratico? Nicola Irto e Giuseppe Falcomatà convergeranno su un unico nome, rinsaldando i rapporti, o proseguiranno su binari differenti?