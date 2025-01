Reggio, verso le elezioni. Scopelliti indica il profilo del prossimo candidato sindaco

Queste sono le caratteristiche che, secondo l’ex Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, dovrebbe avere il candidato sindaco di Reggio in vista delle prossime elezioni comunali.

A margine dell’incontro di ieri pomeriggio, dedicato alla presentazione del libro Perché l’Italia è di Destra. Contro le bugie della Sinistra scritto da Italo Bocchino, edito da Solferino, l’ex Governatore si è soffermato sul profilo del nuovo candidato alla guida della città. Di quelle che dovrebbero essere a suo avviso le caratteristiche del candidato sindaco della coalizione del centrodestra.

“Deve poi avere dei requisiti di base che secondo me sono fondamentali per Reggio Calabria. Si deve amare questa città più di ogni cosa, avere tanta passione e dedizione per la propria gente e quindi avere una spinta e uno stimolo verso il territorio che deve essere straordinaria e che non tutti hanno come abbiamo visto in tante stagioni durante le quali si è governato con distacco. Invece ci vuole passione, entusiasmo, partecipazione, coinvolgimento e tanto cuore per una comunità che merita di essere rispettata e guidata”.