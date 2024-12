Scopelliti scende in campo? Klaus Davi: ‘Ha ancora presa sui reggini, per questo è ingombrante’

Il massmediologo sull'eventuale ritorno in politica dell'ex sindaco: "Vedo per lui uno scenario nazionale. Ha fatto tesoro dei suoi errori"

Diversi gli argomenti affrontati nell’ultimo appuntamento di Live Break (CLICCA QUI per vedere la puntata). Inaugurazione GA-GA e piazza De Nava, aumento della TARI, Masterplan, Lido Comunale e Miramare alcuni dei temi affrontati: ospiti in studio l’assessore Paolo Malara e il consigliere comunale di opposizione Mario Cardia, in collegamento esterno invece il massmediologo Klaus Davi e l’ing. Domenica Catalfamo, già assessore regionale alle infrastrutture.

Leggi anche

A pochi giorni dall’evento di presentazione del libro ‘Io sono libero’ a Porto Bolaro, assieme al sindaco di Taormina Cateno De Luca, Klaus Davi nel corso di ‘Live Break’ si è soffermato anche sul possibile ritorno in politica di Scopelliti, che per verità il diretto interessato ha fatto capire di non voler mettere in pratica.

“Ritorno di Scopelliti sulla scena politica? Non a livello locale ma lo vedo con un incarico nazionale. Andare a rimettersi nelle beghe reggine non so quanto gli convenga sinceramente, ma la presa che ha sulla città, che è fatta anche di nostalgia, con la sua presenza e il carisma, gli potrebbero aprire le porte per un passaggio nazionale”.

Ha proseguito Davi tratteggiando il politico Scopelliti. “Lui ha un capitale di consenso molto tangibile e per queste ragioni è comprensibile che tanti non lo vogliano. E’ uno ingombrante, forte. Ci siamo incontrati e confrontati in diverse occasioni in passato, io ho idee decisamente diverse, più liberali. Credo abbia fatto tesoro dei suoi errori, in un certo senso può essere un ‘pericolo’ per la politica reggina”, ha concluso il massmediologo, prossimo candidato sindaco a San Luca.