Elezioni a Reggio, Nucera scioglie le riserve: ‘Scenderò in campo, la città ha bisogno di tutti’

Anna Nucera scende in campo e accetta l’invito di alcuni cittadini che avevano richiesto la sua disponibilità a guidare, quale candidata Sindaco della città di Reggio Calabria, una coalizione di Liste Civiche nella prossima “tornata elettorale” per il rinnovo dell’amministrazione comunale, prevista con ogni probabilità per la primavera 2026.

Questa mattina l’incontro all’interno dello Spazio Open:

“E’ stata un’occasione per poter dire quello che penso e per poter mostrare chi sono e qual è il mio percorso. Il programma deve mirare a migliorare le condizioni della città ma non solo. Dobbiamo porre come obiettivo la crescita dei giovani, la partecipazione e la condivisione. Il programma sarà portato avanti da tutti coloro che intendono mettersi in gioco. Chiedo alla cittadinanza un aiuto, scenderò in campo e andrò nei quartieri e nelle associazioni per capire cosa fare. La città ha bisogno di tutti. La politica è passione e impegno. I giovani devono ritrovare il gusto di fare politica”.