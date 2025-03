Cannizzaro-Scopelliti, incontro e intesa. Cdx unito: ‘E’ il momento di tornare a governare a Reggio’

Prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, è arrivato il momento di fare sul serio. Nei giorni scorsi, raccontavamo dei movimenti del centrosinistra: conferme rispetto a quanto riportato, con qualche particolare in più. Massimo Canale è seriamente intenzionato a far parte della contesa, sarà uno dei candidati sindaco del centrosinistra.

Il centrodestra vuole imparare degli errori del passato. Sono trascorsi 5 anni dalle elezioni del 2020, un lustro che in realtà sembra essere un’era geologica in riva allo Stretto. Il centrodestra reggino in questi anni ha visto l’inarrestabile ascesa di Francesco Cannizzaro e di Forza Italia, un rullo compressore che alle ultime tornate elettorali ha stritolato le percentuali degli altri partiti.

L’asse tra il deputato (e coordinatore regionale) reggino, il governatore Roberto Occhiuto e l’eurodeputata Giusi Princi è solidissimo, base di partenza per costruire le fortune del centrodestra alle prossime elezioni comunali in riva allo Stretto.

Due i momenti significativi nell’ultimo mese, passaggi chiave per spostare definitivamente (per chi ancora nutriva qualche dubbio) gli equilibri della coalizione in favore di Forza Italia quale partito trainante e dal peso specifico superiore in vista delle prossime comunali. Tradotto, con la paternità e l’onere di indicare nei prossimi mesi il \i profili candidato sindaco agli alleati di coalizione.

Il primo momento si è registrato nel corso del convegno della Lega a Reggio Calabria, due settimane fa. La risposta del commissario regionale e presidente del consiglio Filippo Mancuso rispetto alle velleità\speranza di Tilde Minasi è stato chiarissimo: “Forza Italia ha la titolarità di esprimere il candidato sindaco, no a battaglie. Basta con litigi e atti di presunzione, consenso di Forza Italia a Reggio 3 o 4 volte superiore al nostro”, le parole di Mancuso.

L’incontro tra Cannizzaro e Scopelliti

Il secondo momento chiave si è registrato, non casualmente, a 48-72 ore rispetto alla netta presa di posizione di Mancuso. I due big del centrodestra, Cannizzaro e Scopelliti, si sono infatti incontrati a Roma. Di un paio di settimane fa quindi l’incontro, commentato in queste ore dai diretti interessati sulla carta stampata e sul web.

In realtà si tratta di una non notizia, essendo non il primo incontro o contatto telefonico tra i due negli ultimi mesi. A Roma però si è registrato un passo in avanti importante. Scopelliti, dopo alcune mosse che lasciavano poter intendere un impegno maggiore e la volontà di esprimere un percorso e un candidato sindaco ‘parallelo’ al centrodestra, ha intelligentemente fatto un passo verso la coalizione, Forza Italia e Cannizzaro.

Centrodestra compatto alle prossime comunali reggine

Importante l’intesa registrata tra i due, principali espressioni del centrodestra reggino nell’ultimo ventennio, per compattare e unire la coalizione verso le prossime comunali con un obiettivo preciso: tornare a governare la città, dopo il doppio successo del centrosinistra con Falcomatà.

Nessuna rivalità o dualismo (peraltro si perde il conto in questi anni dei giudizi reciprocamente positivi tra Cannizzaro e Scopelliti), volontà e determinazione di non lasciare nulla al caso, lavorando su ogni dettaglio per vincere le prossime elezioni.

Se da un lato Cannizzaro ha riconosciuto in Scopelliti una figura importante e non solo simbolica o legata al passato del centrodestra, l’ex sindaco e governatore a sua volta ha riconosciuto che è il coordinatore regionale e deputato il leader incontrastato di coalizione, colui che è chiamato a muovere le pedine in vista delle prossime comunali.

Rispetto alla data del voto, ormai nessun dubbio. Dal Governo non sono arrivati segnali relativi al Decreto che servirebbe per anticipare l’appuntamento con le urne, che si può ormai ufficializzare a Reggio e in centinaia di altri comuni in Italia per la tarda primavera del 2026, nella finestra consueta tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Ai microfoni di CityNow, l’On. Cannizzaro detta la linea della coalizione e in pratica dà il via ad una campagna elettorale che si preannuncia infuocata ed entrerà nel vivo dopo l’estate.

“Lavorerò e lavoreremo insieme a tutti gli amici alleati del centrodestra per costruire la coalizione più larga, forte e autorevole che Reggio abbia mai avuto. Metteremo in campo una squadra valida fatta di idee, contenuti e visione, per abbattere e mandare a casa i responsabili del disastro che ha rovinato la nostra bellissima città”, le parole di Cannizzaro.