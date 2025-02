Reggio, Mancuso (Lega) sul candidato sindaco: ‘Forza Italia ha la titolarità. No a battaglie’

Messaggi politici chiari ed inequivocabili quelli che emergono dall’evento “Lega Calabria – Per programmare il futuro”, che ha avuto luogo lunedì 17 febbraio presso l’Hotel Torrione di Reggio Calabria.

L’incontro, organizzato dalla Lega Calabria, ha rappresentato un’importante occasione di confronto politico e programmatico per delineare strategie e iniziative volte allo sviluppo del territorio.

Mancuso detta la linea e replica a Minasi

Le elezioni comunali reggine si avvicinano sempre più, la conferma arriva dal clima di campagna elettorale che si respira da qualche settimana in riva allo Stretto.

La Lega ha avuto la ghiotta occasione di esprimere il candidato sindaco alle comunali del 2020, la scelta del partito di Matteo Salvini come noto era ricaduta su Antonino Minicuci, sconfitto al ballottaggio da Giuseppe Falcomatà.

La senatrice Tilde Minasi, nel corso dell’evento odierno, ha ribadito quanto detto nelle scorse settimane: la Lega si propone, secondo il suo pensiero, ad esprimere nuovamente il candidato sindaco di coalizione.

“Basta guerre interne” -l’esordio di Minasi- con la senatrice che ha voluto riservare anche “qualche pungolo ai nostri alleati. Pensano di fare la parte del leone occupando spazi che noi lasciamo e che non possiamo più lasciare.

Abbiamo la scadenza più importante che è il nostro comune, Reggio Calabria. Anche in vista del ponte sullo Stretto è fondamentale avere un sindaco nostro. Visto che anche Matteo Salvini ha detto apertamente che ha un debito con questo territorio, mi auspico che sia così e io sto facendo pressioni in questo senso. Credo e mi auguro che la scelta possa nuovamente toccare alla Lega”, le parole di Tilde Minasi.

Le velleità della senatrice Minasi sono durate poche minuti. L’intervento del commissario regionale Filippo Mancuso è apparso come una sentenza definitiva, figlia del mantenimento dei buoni rapporti con gli alleati di coalizione e soprattutto calibrata su quelli che sono i consensi elettorali ottenuti dai partiti sui territorio.

“Tilde, tu dici che dobbiamo esprimere il candidato sindaco a Reggio Calabria? Per me non è così ..il candidato sindaco a Reggio lo abbiamo espresso in passato e abbiamo perso, probabilmente commettendo qualche errore.

Oggi -le parole del commissario regionale- non possiamo competere con Forza Italia che ha un rapporto di 1 a 3 o di 1 a 4 con noi. Ecco perché finora siamo andati incontro a sonore sconfitte, per atti di presunzione, volendo affermare supremazia dove non possiamo.

E’ giusto che i candidati sindaco dei capoluoghi di provincia si decidano a Roma attraverso una equa spartizione. Se volete fare battaglie ok ma non farò discussioni su Reggio Calabria dove c’è una supremazia di Forza Italia. Dobbiamo lavorare per crescere, lo avessimo fatto in questi anni, invece di litigare, probabilmente questa differenza non ci sarebbe stata e avremmo detto la nostra”, ha concluso in modo lapidario Mancuso, tra gli applausi della sala.

Una risposta diretta alla senatrice Minasi, che vuole essere rispettosa dei risultati ottenuti da Forza Italia alle ultime tornate elettorali in riva allo Stretto, dove ha fatto registrare numeri importanti e decisamente superiori alla Lega. I ‘fatti’ e non le parole spesso citate oggi dai diversi esponenti della Lega, in politica quando bisogna prendere le decisioni sono rappresentate dai numeri ottenuti alle urne, e non da rivendicazioni a prescindere.

Prima dell’inizio della conferenza, Mancuso aveva già aperto il tema della comunali reggine.

“E’ statisticamente provato che dove il centrodestra va unito e compatto vince le elezioni. Qui a Reggio Calabria non abbiamo presunzione di fare nomi o essere protagonisti, a Reggio Forza Italia è la forza principale, noi siamo pronti a dare il nostro contributo. I reggini meritano un governo della città migliore e noi faremo la nostra parte”, le parole del commissario regionale nonchè presidente del consiglio.