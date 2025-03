Verso le elezioni, l’analisi di Neri sui candidati Nucera e Lamberti. E sul cdx e csx…

“Il fermento che viviamo in queste settimane in vista delle prossime amministrative non può che essere un fattore positivo così come è positivo il civismo. Ricordo come la mia prima esperienza fu civica, con Reset, quindi non posso che valutare positivamente i vari movimenti che sono nati in città”.

Il consigliere comunale della Lega Armando Neri commenta a Live Break la situazione attuale in città a poco più di un anno dal voto delle comunali.

“C’è una forte volontà di cambiamento da parte dei cittadini e ci sono tante persone che credono che questo sia possibile archiviando la logica della rassegnazione che spesso ci vede piangere su noi stessi con l’espressione tipica del ‘Non c’è nenti’. Reggio però sarà protagonista e le persone che fino ad oggi hanno espresso la volontà di scendere in campo sono sicuramente valide e straordinarie sotto il profilo personale e politico”.

Tra i professionisti che hanno già deciso di scendere in campo e di impegnarsi in prima linea alle prossime elezioni comunali, ci sono Anna Nucera e il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.

“Con Anna Nucera ho avuto il piacere di lavorare in Giunta. E devo dire che ha una grande esperienza politica e non solo come dirigente scolastica e sicuramente si giocherà la sua partita serie e a viso aperto. Ha una mentalità forte, pragmatica e proiettata al futuro. Siamo su visioni politiche differenti ma non posso che parlarne bene. Così come per il dott. Lamberti, la sua storia parla per lui. E’ una persona molto importante per la città perchè ha sempre dato un contributo fondamentale alla cultura cittadina ed è un imprenditore che da lavoro a molte famiglie. La sua aspirazione è legittima”.

Il percorso civico avviato in città servirà ad alimentare il dibattito sui vari temi cittadini ma anche forse a risvegliare i partiti. E rispetto all’immobilismo del centrosinistra e alle poche mosse del centrodestra Neri spiega: