Elezioni a Reggio, Arena: ‘Mai decollato il civismo in città. Lamberti guida giusta’

"Reggio è terremotata e la città è in macerie. Il popolo reggino è colpevolmente assuefatto al degrado e ai soprusi. Adesso ci sia un moto di ribellione" le parole dell'ex sindaco

Reggio Calabria si prepara a vivere mesi intensi in vista delle elezioni comunali del 2026. A scuotere il panorama politico cittadino arriva la presa di posizione dell’ex sindaco Demetrio Arena, che annuncia il proprio appoggio al progetto civico promosso dal dott. Eduardo Lamberti Castronuovo.

Un endorsement forte e deciso, che Arena ha voluto motivare pubblicamente, definendo l’iniziativa “un’occasione storica per Reggio”, e sottolineando la necessità di una guida nuova, autorevole e capace di portare la città fuori dalle “macerie” in cui versa.

"Credo che l'incontro di sabato – ha detto in un'intervista rilasciata ad RTV – possa costituire l'inizio di un momento storico importante. La nostra è una città dove il progetto civico non è mai decollato, a differenza della vicina Messina dove da 10 anni è al governo", ha affermato Arena.

L’ex primo cittadino, che non ha potuto partecipare di persona all’appuntamento di questo pomeriggio al teatro sullo Stretto, richiama all’azione la cittadinanza, lanciando un appello a chi, pur lamentandosi dello stato attuale delle cose, non ha mai fatto il passo avanti decisivo:

“La gente che si dichiara disponibile si faccia finalmente avanti. Il movimento civico, così come sta nascendo, lo fa con una guida sicura, una delle intelligenze più fervide della città: il dott. Lamberti ha tutte le caratteristiche per guidare Reggio Calabria”.

“Reggio è una città terremotata. Servono visione e coraggio”

Nelle parole di Arena emerge un quadro netto: Reggio Calabria, a suo dire, è una città da ricostruire, segnata da un degrado che ha minato i diritti fondamentali dei cittadini.

“La città è in macerie e occorre intervenire come quando ci sono terremoti. Reggio è terremotata da questo punto di vista. Il movimento civico deve nascere da un moto di ribellione di un popolo che è stato assuefatto dal degrado e dai soprusi”.

Secondo Arena, la rinascita civica passa dalla costruzione di una nuova classe dirigente, fatta di competenze e senso di responsabilità:

"Il successo del movimento civico si fonda sulla capacità di esprimere una classe dirigente autorevole. In un mondo in cui le parole hanno perso peso, l'autorevolezza si declina in sapere, decidere e agire. Il dott. Lamberti ha tutte queste doti".

Una sfida alla politica tradizionale

Nel suo intervento, l’ex sindaco non risparmia critiche alla politica attuale, accusata di essere distante anni luce dai problemi reali della città.

“In atto la politica è assente. La distanza della gente dalla politica è siderale. Il movimento civico può supplire a questa inefficienza e assenza, ma può anche stimolare la politica a uscire dalle stanze dove si pensa solo ai tatticismi”.

Per Arena, il polo civico rappresenta una speranza concreta, una possibilità per riportare i cittadini al centro delle decisioni, in un processo partecipativo che restituisca fiducia e prospettive alla comunità reggina.

“Spero che, in mano a un valido condottiero, la città possa tornare a navigare in acque tranquille. Gli scenari futuri saranno da costruire, ma una cosa è certa: nessuno è più disposto a vivere ciò che abbiamo vissuto finora”.