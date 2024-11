Evento per bambini al Grand Hotel Miramare

“Il Gigante Sansone Barbalunga e il misterioso Popolo” è una Econarrazione per Cuccioli d’uomo (ma anche i Grandi uomini – piccoli dentro – sono ben accetti), che è stata scritta nel 2005 da Serena Palermiti (di prossima pubblicazione) nel cuore della Montagna aspromontana, dove la Natura è selvaggia, forte, colorata, intesa e spumeggiante… come lo sono anche le storie e le leggende che si tramandano da secoli e secoli su Giganti, Folletti, Gnomi e …

E così … domenica 20 dicembre 2015 alle ore 16.00, alle Officine Miramare, nell’ImmaginaBosco del Monte Lucente – entreranno in scena le Cascate U Schicciu da Spana, i Folletti du Schicciu, gli Gnomi della Scapolella e il grande, il possente, l’unico e l’inimitabile Gigante Sansone Barbalunga, per farvi vivere un’avventura unica dentro la natura e la storia dell’Aspromonte! Vi aspettiamo

MI RACCOMANDO GENITORI, NONNI E ZII … insomma, ADULTI, fate in modo che i vostri bimbi siano vestiti da gnomi, folletti o animaletti dei boschi…

E, se non vi è possibile, NON PREOCCUPATEVI … troveremo il modo di farlo noi!

Quindi …Vi aspettiamo.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE:

Per info e prenotazioni contattare Officine Miramare, inviando sms o telefonando al cell. 3209763900

E’ previsto un piccolo contributo di partecipazione