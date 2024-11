Ex Reggina: i bookie esonerano Inzaghi. Gennaio terrificante

Mese di gennaio da dimenticare per la Salernitana che ha raccolto quattro sconfitte consecutive in altrettante partite giocate. L’assurdità è rappresentata non solo dai punteggi, tutte sconfitte per 2-1, ma anche dalla dinamica con la quale sono arrivate, dopo partite giocate ad alti livelli soprattutto con le grandi. Alla luce dell’ennesimo passo falso i granata rimangono in coda alla classifica ma nonostante la brusca frenata, la salvezza non è lontanissima visto che sono sei i punti di distacco e diverse le squadre coinvolte. Su TMW troviamo un dato riguardante le possibilità di conferma del tecnico Inzaghi sulla panchina fino al termine della stagione:

“La scossa potrebbe arrivare con un cambio in panchina: l’esonero di Filippo Inzaghi entro fine campionato si gioca a 1,25 su Snai, quota in discesa rispetto all’1,40 della scorsa settimana e all’1,75 di oltre un mese fa.

Contro la Roma, ricorda agipronews, si era parlato di ultima occasione per l’ex Benevento: ora spetta al presidente Iervolino e al ds Sabatini prendere una decisione sul futuro e sull’eventuale allontanamento del mister in vista della prossima trasferta sul campo del Torino“.