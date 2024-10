L’ex Reggina Jorge Vargas trova panchina in serie D

Si rimette in gioco in una piazza storica dove c'è già stato anche da calciatore

Lo scorso anno un buon campionato sulla panchina della Pro Patria con un piazzamento più che dignitoso a ridosso dei play off e tutti immaginavano la riconferma per il cileno Vargas, cosa non avvenuta.

Ha atteso e ricevuto anche qualche proposta fino al si che, a breve, si tradurrà in firma e comunicazione ufficiale al Livorno, società storica che oggi milita nel campionato di serie D. E’ stato un testa a testa con un altro ex calciatore Luigi Consonni, alla fine è riuscita a spuntarla Vargas che a Livorno c’è stato anche da giocatore dopo le esperienze con Reggina ed Empoli. Il più grosso in bocca al lupo a Jorge anche dalla redazione di CityNow per questa nuova avventura.