Ex Reggina – Maurizi non si ferma più. Sa solo vincere

E sono tre. Fa ancora centro mister Maurizi con il suo Teramo, riuscendo a vincere la sua terza partita consecutiva da quando siede in panchina. Un cambiamento che ha certamente giovato alla squadra, visto il totale stravolgimento di risultati, fino a tre giornate addietro non si era mai arrivati ad un sucesso, ed anche per quello che riguarda la classifica, dopo l’arrivo del tecnico di Colleferro, dal penultimo posto in piena zona play out, si è raggiunta quota tredici e la collocazione all’interno della griglia play off.

E per la prossima gara un match che si preannuncia per il Teramo di particolare interesse, visto che la squadra abruzzese renderà visita alla Fermana, compagine oggi collocata al secondo posto della graduatoria e con quattro punti di vantaggio proprio sul Teramo.