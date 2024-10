Ex Reggina, niente serie  B per Daniel Adejo… almeno per il momento

Una trattativa che sembrava già conclusa e che invece ha visto le parti non trovare l’accordo conclusivo. E così per DanIel Adejo l’avventura con la Pro Vercelli in serie B insieme a Gianluca Atzori non ha inizio, in attesa di qualche nuova chiamata.

Il difensore cresciuto nel settore giovanile della Reggina, con la quale ha avuto la possibilità anche di esordire in serie A, adesso è tornato ad allenarsi presso il centro sportivo del Reggio Village ed aspetta quella che può essere la soluzione migliore, per tornare in campo dopo un assenza che adesso inizia a diventare piuttosto lunga.

Ultima esperienza con la maglia del Vicenza nella passata stagione con la sfortunata retrocessione i serie C.