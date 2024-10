Ex Reggina, Porcino subito decisivo con il Catania

Dopo una stagione e mezza, Toti Porcino ha cambiato casacca. La lunga e tormentata vicenda ampiamente discussa e sulla quale non intendiamo più tornarci, si è conclusa con il trasferimento provvisorio del calciatore a Catania, fino al termine di questa stagione, prima di passare il prossimo campionato, alla Cremonese.

E per l’esterno ex amaranto, la prima uscita è stata di quelle da incorniciare. Intanto per il successo della sua squadra su un campo difficile come quello di Andria che tiene in scia del Lecce i rossoazzurri e poi perché lo stesso Porcino ne è stato grande protagonista.

Due assist per altrettanti i gol realizzati. Il primo alla sua maniera dal fondo per la testa di Ripa, il secondo con un passaggio che ha mandato Mazzarani a rete.

Non poteva iniziare meglio l’avventura del reggino con la nuova maglia tanto da guadagnare per i colleghi di TuttoC, la palma del migliore in campo.