Ex Reggina: si sblocca Sarao e regala il successo al Catania. Risultati e classifica

La coppia d’attacco Sarao-Reginaldo non era ancora andata a segno in questa prima parte di stagione con la maglia del Catania. Il brasiliano qualche giorno addietro è stato fermato dalla positività al covid 19 seppur asintomatico, mentre per il robusto attaccante, sceso in campo contro la sua ex squadra (V. Francavilla), è arrivata la prima marcatura stagionale, seppur su calcio di rigore. In virtù di questo successo gli etnei salgono a quota sei in classifica, anche se i punti sarebbero stati dieci e quindi primato in graduatoria, se non fossero stati inflitti i quattro di penalizzazione.

RISULTATI QUINTA GIORNATA

Ternana – Potenza 3-0

Vibonese – Paganese 5-2

Cavese – Viterbese 0-2

Bisceglie – Palermo 2-1

Catanzaro – Foggia 2-1

Turris – Monopoli 1-1

Teramo – Casertana 2-0

V. Francavilla – Catania 0-1

Avellino – Juve Stabia lun. ore 21

rip. Bari

CLASSIFICA

Teramo, Bari, Turris 10

Ternana 9

Vibonese 8

Catanzaro 7

Avellino, Catania (-4), Bisceglie, Juve Stabia 6

Monopoli, Viterbese, Potenza 4

Foggia 3

Casertana, Paganese 2

Cavese, Francavilla, Palermo 1