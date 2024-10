Ex Reggina, Stuani continua a stupire. Doppietta in casa della “pulce”

Ancora una doppietta e questa volta non in un campo qualunque o contro una squadra alla portata. Stuani continua a stupire ed i suoi due gol hanno consentito al Girona di fermare al Camp Nou il Barcellona. L’ex attaccante della Reggina ha trovato in maniera definitiva la sua consacrazione nel campionato spagnolo, i tanti gol realizzati negli ultimi anni ne sono la netta dimostrazione.

Grazie all’ultima doppietta il buon Stuani sale a quota cinque nella classifica cannonieri e raggiunge in vetta Leo Messi.