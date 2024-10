F.lli Barillà – Servizi per l’auto: i primi ad applicare la cubicatura a Reggio Calabria

di Federica Geria – Sei un amante della personalizzazione? Ti piacerebbe rendere più “tuo” un oggetto, facendogli disegnare sopra ciò che desideri? Beh, allora la cubicatura è quello che fa per te!

Non tutti però conoscono questo particolare processo. La cubicatura non è altro che una decorazione tridimensionale che può essere applicata sulle più svariate superfici, su materiali quali plastica, legno, ceramica, metalli, presentandosi come un rivestimento perfetto ed esteticamente gradevole per qualsiasi forma.

Una vera e propria rivoluzione nel settore decorativo dunque che permette di creare personalizzazioni ad esempio su carene di moto e caschi, o dettagli e particolari sulle auto, come cerchi, calotte cornici cruscotto e tanto altro.

Questa fantastica tecnologia, nata in Giappone, oggi ci viene offerta anche a Reggio Calabria, solo ed esclusivamente dalla Carrozzeria F.lli Barillà Srl, attiva dal 1991 nel settore delle auto, riparazioni e della carrozzeria.

Un’azienda che ha sempre cercato di crescere adottando nuove tecnologie e attrezzature all’avanguardia per poter soddisfare al meglio la clientela, cercando anche il rispetto dell’ambiente.

I fratelli Luca e Carmelo infatti, seguendo questa filosofia di lavoro, sono costantemente aggiornati, informandosi e conoscendo i nuovi materiali e le novità tecniche di lavorazione che il settore automobilistico propone.

La conoscenza del trattamento dei materiali quali alluminio e plastica, permettono di ottenere efficienti livelli di qualità nella lavorazione delle carrozzerie, sempre e comunque a garanzia di un servizio di efficienza, trasparenza, qualità e soddisfazione dei clienti.

Se sei in cerca di una particolare personalizzazione, F.lli Barillà – Servizi per l’auto farà sicuramente al caso tuo.

Caratteristiche quali competenza e qualità, che contraddistinguono l’azienda, ti daranno la garanzia di un ottimo risultato.

F.lli Barillà – Servizi per l’auto si trova in Via Dei Monti Traversa Calogero n.20, Catona (RC).