FACE FESTIVAL: Scopri il programma di domani!

FACE: Festival dell'Arte, della Creatività, dell'Ecocultura. Un viaggio nelle diverse forme espressive del mondo moderno, intriso di musiche, sonorità, libertà di espressione, divertimento, coinvolgimento sociale e, proprio per la location in cui si svolgerà, riscoperta dei luoghi e riavvicinamento all'ambiente. Programma della giornata del 6 agosto: 19.00 Reading Parole a peso 20.00 Performances Teresa D. Ribuffo 21.00 Concerto Fulvio Cama & Fabulanova 21.15 Live Paint con Stellario Baccellieri 22.30 Concerto Banda Euterpe 22.00 Performance Vincent Mangeruca 22.30 Concerto Ice Scream Band 22.50 Live Paint Giorgio Di Gifico ed Antonio Grillo 23.00 Concerto one man band • Fabrizio Canale 23.40 Performance Burned wood • Gemelli2+ Dazo Molino 01.00 Djset con Filippo LoPresti