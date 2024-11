Facebook come Periscope, presto sarà possibile realizzare dirette video in streaming

di Alessandro Sica – Periscope, la nota applicazione di streaming video disponibile per iOS e smartphone Android, nelle ultime settimane ha riscosso un ottimo successo tanto che il team di Mark Zuckerberg si è subito attivato per realizzare un servizio simile da lanciare all’interno dell’applicazione persmartphone di Facebook.

Secondo diverse indiscrezioni, infatti, gli sviluppatori di Menlo Park hanno iniziato a testare una nuova funzionalità che consentirà a tutti gli utenti registrati al social network di realizzare dirette video in streaming su Facebook: “Trasmetti video in diretta su Facebook”.

Dopo aver finito, il video resterà nella tua Pagina come un normale post con video”.

Come avviene all’interno di Periscope, anche lo streaming di Facebook permetterà al broadcaster di inserire una descrizione del live e in più consentirà di taggare gli amici coinvolti nella diretta.

Al momento, dai vertici della piattaforma, non è stata diffusa alcuna informazione circa il rilascio di questa feature ma in rete sono già trapelati i primi screenshot che mostrano in azione la novità. Cavalcando il successo di applicazioni come Periscope e Meerkat, entro qualche settimana dunque anche Zuckerberg rilascerà uno strumento in grado di offrire agli utenti iscritti al social network la possibilità di realizzare dirette video in streaming su Facebook.

Mark e Facebook inarrestabili!!