Facebook: Reggina 1914 e Reggina Calcio, l’unione fa 61.000 like

Nel girone C della serie C, amaranto sul podio nella classifica dei mi piace

Nella giornata di ieri avevamo annunciato l’unione delle due pagine facebook Reggina 1914 e Reggina Calcio. Il passaggio ufficiale ha portato a quasi 62000 like che consentono oggi alla pagina di salire sul secondo gradino del podio per quello che riguarda le società di serie C del girone C.

Questa la graduatoria attuale:

Catania 137.000

Reggina 61.000

Casertana 32.000

Bari 28.000

V. Francavilla 17.000

Catanzaro 14.000