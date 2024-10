Facebook rilancia «L’anno in breve»: scopri come rivivivere i momenti più belli del 2016

Così come avvenuto a fine 2015, anche quest’anno Facebook ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di ricordare i migliori momenti dell’anno con il tool “Year in Review” che consente di riviere il 2016 attraverso una serie di foto selezionate tra tutte quelle in cui siamo stati taggati o che abbiamo caricato sul nostro profilo.

«L’anno in breve» è una raccolta di foto dei tuoi momenti più significativi di quest’anno.

In questi momenti possono essere inserite sia le foto che hai caricato sia quelle in cui ti hanno taggato.

Per creare il video basta cliccare su https://www.facebook.com/yearinreview e selezionare le foto che hanno caratterizzato il 2016 tra quelle messe a disposizione da un algoritmo.

Una volta selezionate le immagini basterà premere il pulsante «Condividi» per pubblicare nella propria bacheca il video personalizzato dell’anno in breve.