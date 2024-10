Falcomatà a CityNow svela i futuri progetti per Reggio: “Mi ricandiderò”

di Eva Curatola – CityNow.it torna con un’altra delle sue ‘Piacevoli Chiacchierate’.

Nel tardo pomeriggio di ieri il Direttore Vincenzo Comi e Pasquale Romano, della famiglia di CityNow.it, hanno incontrato il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e l’hanno intervistato per voi.

Un cognome indissolubilmente legato a Reggio Calabria, quello che l’attuale Sindaco della città porta avanti con orgoglio e dedizione. Un’eredità non semplice quella lasciatagli dal padre, che prima di lui aveva ricoperto la stessa carica, dando ai reggini la speranza di cui avevano bisogno.

Tanti i temi toccati dal Sindaco durante la diretta di ieri e tante anche le risposte date ai lettori intervenuti con numerosi quesiti.

Si parla innanzitutto del Teatro Siracusa, punto dolente in città negli ultimi giorni. Il teatro pur conservando l’originale aspetto architettonico era stato infatti adibito a fini commerciali: “L’amministrazione non poteva purtroppo fare nulla a proposito” commenta con rammarico Giuseppe Falcomatà. La questione sembra essere ancora aperta, visto gli sviluppi di ieri sera.

Non mancano i riferimenti al manto stradale e alle numerose buche sparse per tutta la città: “Si tratta purtroppo di negligenza da parte delle ditte private – confessa il Sindaco – Posso però dire che l’amministrazione non si occupa solo di alcune parti della città e da gennaio infatti partirà il nuovo progetto che vedrà coinvolte le zone di Sbarre, Sbarre Centrali e Via Possidonea”. Le sorprese però non finiscono qui: “In primavera i lavori proseguiranno ed andranno a toccare le parti della città non ancora coinvolte nel rifacimento del manto stradale”.

Una missione dunque, quella del Sindaco Falcomatà, che non coinvolge solamente il Centro Storico, ma punta a promuovere la periferia per far diventare Reggio un vero e proprio centro d’attrazione turistica: “Per chi ama questa città, farla amare agli altri è una missione di vita”.

Durante la Piacevole Chiacchierata si da spazio ad un’altra questione scottante, che aveva un po’ turbato i cittadini negli ultimi mesi. L’ultimo posto occupato dalla Città dello Stretto in riferimento alla qualità della vita: “Non bisogna pensare solamente al posto che occupiamo in classifica è necessario pensare da cosa scaturisce questa posizione. Secondo il New York Times ad esempio si vive bene nelle città in cui vi è una media annuale di circa 22°. La nostra è di 21° perciò Reggio dovrebbe essere fra le città in cui si vive meglio” afferma scherzosamente il nostro Primo Cittadino.

Si parla anche di lavoro e di come il compito di un’amministrazione comunale sia quello di preservare il posto dei lavoratori. Ed è proprio questo l’obiettivo del Sindaco che ricorda: “Non sono assolutamente da dimenticare i posti di lavoro che siamo riusciti a salvare, come i 300 posti ATAM o i 120 HERMES, la società nata dalla fusione di REGES e RECASI”.

L’attenzione si sposta poi sui disservizi idrici, che stanno creando non poche difficoltà agli utenti anche in questo periodo invernale e anche nella zona del centro storico, dove prima d’ora non vi erano mai stati grandi problemi: “La situazione dovrebbe essere stata risolta proprio oggi. Si è infatti proceduto alla rimozione e all’inserimento di una nuova tubatura che risolva il problema in modo permanente”.

Al centro dell’intervista anche il tema della raccolta differenziata, che inizialmente aveva fatto molto discutere e che invece ad oggi sembra andare sempre meglio: “Siamo passati da un 7% iniziale al 44% di oggi. Sembra strano a dirsi ma la raccolta differenziata sembra funzionare meglio in periferia dove sono stato proprio qualche giorno fa e ho potuto ammirare di persone quelli che sembrano dei veri e propri paesi albergo, senza nemmeno un pezzo di carta per terra”.

“Questa è una città che vive di sport”, questa l’affermazione del Sindaco Falcomatà che dà il via ad un’appassionante chiacchierata riguardante il centro focale dello sport reggino, la nostra squadra del cuore, la Reggina.

“Dobbiamo dire grazie al Presidente Praticò se il calcio esiste e persiste a Reggio Calabria. Da 3 anni a questa parte è grazie alla sua passione e ostinazione se possiamo ancora contare su una realtà così importante per i cittadini”.

E ancora Reggio come polo turistico del Mediterraneo: “I numeri parlano chiaro, i numeri dei nostri musei, dei ristoranti, dei bar, dei b&B. Parlano chiaro anche gli interessi dei tour operator stranieri che negli ultimi mesi si sono interessati sempre più alla nostra città. Perché la gente in questo momento desidera una meta turistica tranquilla in cui riscoprire il piacere di viaggiare. A noi, adesso, il compito di continuare ad attrarre”.

A 3 anni dalla sua nomina, noi di CityNow, chiediamo al Sindaco una sorta di bilancio della sua amministrazione e cosa ha intenzione di fare alle prossime elezioni: “Questa città non è un trampolino di lancio. Questi 3 anni sono solamente l’inizio di un progetto molto più vasto. Quello in cui credo fermamente è che bisogna fare squadra per avviare una narrazione diversa per la nostra Reggio”.

