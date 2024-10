Falcomatà e il post senza foto: “Ad oggi manca qualcosa…”

Di seguito il testo dell’ultimo post del primo cittadino di Reggio Calabria apparso sulla sua pagina Facebook:

E’ ormai sera. Questo post nasce senza una immagine e senza una foto a supporto

perché a questo 19 luglio 2019 manca qualcosa.

Manca la voglia di condividere in pieno, la giusta solidarietà, a fronte di tanta stanchezza e rassegnazione [come si legge spesso nei commenti di questa e altre bacheche social e come si percepisce spesso per strada];

Manca Il giudice Paolo Borsellino con i ragazzi della scorta [e tanti altri, troppi, servitori dello Stato];

Manca la saggezza di Camilleri e De Crescenzo [e il non emergere di nuove figure carismatiche in grado di condurre i cittadini all’insegna della conoscenza e della bellezza del sapere].

Questo post è dedicato:

– a chi si appresta a vivere questa notte d’estate [ragazzi ascoltate uno che di movida se ne intendeva: ricordatevi sempre che le regole della notte devono essere le stesse del giorno, affinché possiate essere sempre sicuri di divertirvi senza fare danni];

– a chi mi ha sempre e solo scritto che non ho mai fatto un post senza una mia foto [va meglio così? Però vi avviso, da oggi verrò a controllare le vostre bacheche per vedere cosa postate e perché siete contrari alle foto, invitandovi in caso a rimuoverle e farne a meno:)]

Ma soprattutto questo post è per:

– dirvi che molte cose in queste città le possiamo scrivere [e le abbiamo fatte insieme] anche grazie a questa bacheca, lavagna comune, che aspetta sempre le nostre/vostre impressioni;

– augurarvi buona notte al termine di una giornata abbastanza faticosa in cui:

– sono iniziati e finiti i lavori di bitumazione della via Reggio Campi, dall’isola ecologica fino a Mili;

– sono arrivati i pali e le giostrine della villetta di Santa Caterina che è ormai quasi pronta;

– la Camera di Commercio ha presentato buoni dati su turismo e produzione a Reggio;

– abbiamo liberato il tunnel della Sorgente, allagatosi a causa del maltempo dei giorni scorsi;

– è andata in pubblicazione la gara per il campo di Condera e l’Arena Lido 🙂

Se guardate bene questo post, quel puntino in fondo è la luna …riuscite a vederla?