Falcomatà incontra imprenditori interessati all’Urbs Reggina 1914

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina presso la sede della Città Metropolitana di Palazzo Corrado Alvaro, i rappresentanti del gruppo imprenditoriale che ha manifestato la volontà di presentare un’offerta per l’acquisizione delle quote societarie della Urbs Reggina 1914.

Nel corso dell’incontro, proficuo e cordiale, il sindaco ha avuto modo di apprezzare la concretezza della proposta in corso di definizione, manifestando la disponibilità degli Enti territoriali, Comune e Città Metropolitana, a favorire e supportare ogni sana iniziativa imprenditoriale privata che rappresenti la volontà di investire sul territorio reggino, determinando un valore aggiunto in termini economici, sociali ed occupazionali. Tra i temi affrontati anche quello della dotazione infrastrutturale e dell’impiantistica sportiva, aspetti complementari alla fase di programmazione per il rilancio del movimento calcistico reggino.

I rappresentanti del gruppo imprenditoriale hanno infine comunicato al sindaco l’imminente avvio della trattativa con la compagine societaria attualmente proprietaria della Urbs Reggina.

Fonte: Sindaco G. Falcomatà – Comunicati Stampa