Il sindaco Falcomatà incontra i reggini: “Run..camu” fa tappa al Parco Lineare Sud – VIDEO

Cresce il numero dei cittadini partecipanti all’iniziativa “Run..camu” del sindaco Falcomatà. Un modo innovativo di stare al fianco dei reggini per ascoltare consigli, nuove proposte e rimproveri.

Dalla metà di maggio il sindaco di Reggio Calabria invita infatti i suoi concittadini a fare insieme una ‘corsetta‘ per le vie della città per discutere dei lavori in corso d’opera e di quelli in dirittura d’arrivo. Nella settimana appena trascorsa “Run..camu” ha fatto tappa al Parco Lineare Sud.

Un’opera fondamentale per il ripristino dell’area urbana che consentirà di creare un’unica visione d’insieme sul litorale costiero, dal centro cittadino verso la zona sud. Il parco rappresenta, da sempre, uno splendido spazio dal punto di vista paesaggistico di cui i reggini non hanno potuto usufruire, fino ad ora, a causa delle sue condizioni.

Tolte quindi le vesti ufficiali ed indossati i calzoncini da corsa, il primo cittadino scende fra la gente. Il suo annuncio non può che far felici i reggini. Il Parco Lineare Sud sarà presto fruibile per tutti gli abitanti che risiedono nei quartieri a sud del centro.

Il progetto ovviamente punta anche ad un’ottica turistica, per rendere ancor più appetibile quello conosciuto come il ‘km più bello d’Italia’ che, grazie a questa iniziativa, si estende oltre i suoi confini.

Durante quest’ultima ‘corsa’ però non c’è solamente spazio ai cantieri in dirittura d’arrivo. I reggini che hanno accompagnato l’inquilino di Palazzo Alvaro in questa passeggiata si sono confrontati anche sui lavori di depurazione e su cosa fare per tenere pulita la Sorgente.

Tra le tematiche trattate durante l’incontro del sindaco con i cittadini non poteva di certo mancare l’emergenza rifiuti. I reggini (civili) lamentano infatti la presenza di numerose mini discariche agli angoli delle strade e chiedono a gran voce di sanzionare chi impunemente abbandona i rifiuti e sporca la città.

