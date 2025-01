Falcomatà: ‘Orgogliosi che un nostro concittadino abbia un posto nella storia di Reggio’

La sala stampa del Granillo era gremita. Colleghi, amici, parenti, rappresentanti della politica e delle istituzioni hanno risposto presente all’invito del sindaco Giuseppe Falcomatà che nel pomeriggio, attraverso una emozionante cerimonia, ne ha ufficializzato l’intitolazione al giornalista Tonio Licordari, scomparso nel 2016. Abbiamo avvicinato il primo cittadino, queste le sue dichiarazioni:

“Io credo che alcuni luoghi parlino. Nel senso che riecheggiano delle voci, le gesta da chi quei luoghi li ha vissuti e quindi pensando a questo e pensando alla sala stampa del Granillo e a Tonio Licordari, era naturale per noi come Amministrazione Comunale palesare queste voci, questa eco e intitolare a lui questa sala stampa.

Non abbiamo mai cercato di legare i luoghi o le vie alle persone nella piena consapevolezza che fosse il contrario, poi ci sono dei casi in cui il legame è indissolubile, si vede, così come è stato qualche settimana fa con la via intitolata a Mauro, lo vediamo oggi. Il giusto abbraccio a una persona che davvero ha interpretato il suo ruolo di giornalista sia sportivo che di cronaca regionale mantenendo un punto di vista di imparzialità e rendendo un servizio di cronaca e noi siamo contenti e orgogliosi che un nostro concittadino abbia un posto nella storia della nostra città”.