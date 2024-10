Farmacia Dott.ssa Pellicanó BiC R.C, primo sorriso. All’esordio vittoria a Barletta

Prima partita e prima vittoria per Reggio Calabria che torna verso casa col bottino pieno in una gara a dir la verità non proprio proibitiva per i ragazzi guidati da coach Cugliandro. Tutti gli effettivi in campo con largo, anzi larghissimo spazio, soprattutto per quei ragazzi che ancora dovranno lavorare tanto per crescere come è giusto che sia.

Ed è proprio dai meno esperti che arriveranno le maggiori soddisfazioni, sottolineando innanzitutto il primo canestro in una partita ufficiale del senegalese Sow Daouda super festeggiato dai propri compagni, mentre maiuscola prestazione per la nazionale femminile Chiara Sorrenti che a prescindere dai ben 6 punti realizzati, sta dimostrando una incessante crescita anche sotto il livello tecnico/tattico e infine da parte del giovane novizio Alessandro La Terra, subito in doppia cifra, facendosi notare anche per palle rubate oltre che per i suoi rapidi contrattacchi.

Assenti per la trasferta di Barletta capitan D’Anna, Stefano Rossetti, Joachim Gustavsson e Mattia Sala.

Barletta – Farmacia Dott.ssa Pellicanó BiC R.C. 18-64

Barletta: Piazzolla, Caterino 2, Dell’Orco 8, Trimigno, Lauroia Ru., Lauroia Ra. 3, Trisorio 5, Salerno, Cucumazzo, Doronzo.

All. Lauroia Ru.

Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C.: La Terra 10, Sow 2, Dima 14, Veinbergs 4, Sorrenti 6, Fabris 10, Megalizzi, Cugliandro G. 8, Quaranta 10, Polimeni, Dell’Osso.

All. Cugliandro A.