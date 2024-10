Farmacia Dott.ssa Pellicanò R.C. BIC, sfida attesa contro Lecce

Si prospetta quindi un incontro tutto da vedere, in cui prima contro seconda si contenderanno l’importantissima posta in palio

Sabato alle ore 18.00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria, si terrà la partita più importante del girone D di serie B FIPIC: Farmacia Dott.ssa Pellicanò R.C. BIC – Lupiae Team Salento Lecce.

I reggini forti della vittoria nel girone di andata in casa dei pugliesi, proveranno a staccare il pass qualificazione per la fase finale del 30 e 31 marzo che si terrà proprio a Reggio Calabria al Palabotteghelle.

Infatti in caso di vittoria per gli amaranto del Presidente De Felice, si avrebbe la certezza matematica di giocarsi le finali promozione per la serie A con ben due turni di anticipo, in cui gli atleti di coach Cugliandro dovranno ancora affrontare, sempre tra le mura amiche, rispettivamente Cus Catania e HBari 2003.

Si prospetta quindi un incontro tutto da vedere, pieno di stimoli per entrambe le compagini, in cui prima contro seconda si contenderanno l’importantissima posta in palio.