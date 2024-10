Farmacia Dr.ssa Pellicanò Basket in Carrozzina “Bic” premiazione a Palazzo Alvaro

Venerdì 5 aprile 2019 alle ore 11.30 presso la Sala “Monsignor Ferro” di Palazzo Alvaro si terrà la premiazione della società Farmacia Dr.ssa Pellicanò Basket in Carrozzina “Bic” di Reggio Calabria.

Il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, alla presenza del vicesindaco Riccardo Mauro, del Consigliere con delega allo sport Demetrio Marino e del Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella, premieranno la volontà e lo spirito di sacrificio di una società che con merito ha saputo coniugare lo sport al sociale.

Il 30 e 31 marzo 2019 scorsi, presso l’impianto del PalaBotteghelle di Reggio Calabria si sono disputate, per la prima volta in Calabria, le “Final Four” dedicate alla memoria di Antonio Maglio valevoli per la promozione in Serie A della disciplina del Basket in Carrozzina.

La compagine calabrese, dopo aver dominato il girone meridionale è andata, per il secondo anno di fila vicinissima ad un traguardo storico.

I reggini hanno vinto con merito contro le forti squadre di Volpi Rosse Firenze e Gioco Parma cedendo il passo, nella sfida di apertura al Padova Millennium Basket, team che ha conquistato l’unico “pass” per la massima serie del Basket italiano in Carrozzina.