Farmacia Pellicanò Reggio Bic, arriva lo stop contro Santo Stefano: il risultato finale

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic subisce uno stop casalingo contro il Santo Stefano Macerata, che si impone con il punteggio di 53-61 al termine di una gara combattuta fino all’ultimo minuto. Nonostante una buona rimonta nella parte finale del match, i reggini non sono riusciti a ribaltare l’inerzia dell’incontro, pagando un avvio troppo contratto.

Il match: partenza difficile per i reggini

L’incontro si apre con le due squadre che si studiano nei primi minuti. La Farmacia Pellicanò parte con il capitano Sripirom in evidenza, ma Santo Stefano risponde subito con aggressività. La pressione difensiva dei marchigiani costringe i padroni di casa a commettere errori e falli, portando al primo timeout chiamato da coach Cugliandro sul punteggio di 5-2 per gli ospiti.

I marchigiani allungano ulteriormente il divario, spingendo il tecnico reggino a un secondo timeout quando il tabellone segna 12-6. La prima frazione si chiude sul 6-22 per Santo Stefano, con la squadra di casa che soffre la difesa a tutto campo degli avversari e la scarsa precisione ai tiri liberi.

La reazione della Farmacia Pellicanò

Nel secondo periodo, la Farmacia Pellicanò mostra segnali di ripresa. Una difesa più attenta e un miglior sfruttamento delle occasioni offensive permettono ai reggini di ridurre il divario a -12. Coach Ceriscioli chiama timeout per interrompere il buon momento della squadra di casa, e al rientro in campo Santo Stefano riprende il controllo della partita. Tuttavia, alcune decisioni arbitrali discutibili complicano ulteriormente la situazione per i reggini, con Sripirom costretto al quarto fallo personale. Il primo tempo si chiude sul 18-34 per gli ospiti.

Il tentativo di rimonta e il finale combattuto

Nel terzo quarto, la Farmacia Pellicanò trova continuità in attacco e maggiore precisione ai liberi. Nonostante la reazione, Santo Stefano mantiene il vantaggio. La tensione cresce e a metà del parziale arrivano due falli tecnici, prima a coach Cugliandro e poi a D’Anna, decisioni che generano proteste sugli spalti. Grazie a una buona prova collettiva, i padroni di casa riescono comunque a ridurre lo svantaggio, chiudendo il terzo periodo sotto di 15 punti (36-51).

L’ultimo quarto vede la Farmacia Pellicanò giocare con grande determinazione nel tentativo di ribaltare il risultato. A quattro minuti e mezzo dalla fine, i reggini si portano sul -11, costringendo gli ospiti a un timeout. Lo sforzo finale porta i padroni di casa fino al -8, ma la rimonta non si completa. Santo Stefano resiste e porta a casa la vittoria per 53-61.

Ora la squadra reggina è attesa da un match cruciale a Bergamo, dove cercherà di conquistare l’accesso alle Final Four Scudetto.

Tabellino

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 11, Likic, Carvalho 4, Ivanov, Blomquist 4, Clemente 17, D’Anna 4, De Horta, Sripirom 11, Messina 2.

Coach: Cugliandro

Santo Stefano Macerata: Raimondi 6, Henriot, Balsamo 4, Scandolaro, Vigoda 10, Bassoli 2, Giaretti 15, Watson, Becker, Bedzeti 18, Cini 4, La Terra 2.

Coach: Ceriscioli

Parziali: 6-22, 12-12, 18-17, 17-10.