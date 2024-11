Farmacia Pellicanò Reggio Bic, vittoria fantastica contro Amicacci Giulianova

Farmacia Pellicanò Reggio Bic ribalta Giulianova e conquista una vittoria in trasferta. Prossima sfida in casa contro Porto Torres

Arriva la seconda vittoria per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, questa volta in trasferta contro la quotata Amicacci Giulianova. Un match intenso e sempre equilibrato ha visto i reggini trionfare grazie a una spettacolare rimonta tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo.

Una partita giocata con concentrazione e determinazione

La Reggio Bic, priva di Juninho Clemente impegnato con la nazionale brasiliana, ha schierato il tailandese Pimkorn che ha brillato in fase offensiva. Il match si è aperto con la palla a due controllata dai reggini, che con Ivanov hanno segnato il primo canestro. Il gioco è stato serrato con vantaggi alternati, e grazie alla tenacia e alla concentrazione, Reggio è riuscita a mantenere una leggera superiorità.

Rimonta e sorpasso: i momenti chiave del match

Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul punteggio di 33-35 per Farmacia Pellicanò Reggio Bic, l’Amicacci Giulianova ha risposto con un parziale di 11-2 nel terzo quarto, mettendo in difficoltà i reggini. Tuttavia, la squadra guidata da Coach Cugliandro ha mostrato resilienza, con il capitano Sripirom e Pimkorn che hanno realizzato canestri decisivi. Un parziale di 0-12 ha portato la Reggio Bic in vantaggio nel finale, mettendo sotto pressione Giulianova.

Risultato finale e prossimi appuntamenti

La partita si è conclusa con una vittoria per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, con il punteggio di 67-70. I reggini si confermano una squadra solida e imprevedibile, anche in assenza di giocatori chiave. Sabato prossimo ospiteranno Porto Torres alle ore 15, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva.

Risultati individuali delle squadre

Amicacci Giulianova:

Brown 21, Leard 16, Benvenuto 18, Klein , Marchionni 2, Topo 2, Tanghe 6, Giuranna , Mandjam , Boganelli 2, Bracus

21, 16, 18, , 2, 2, 6, , , 2, Coach: Di Giusto

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: