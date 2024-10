Farmacia Pellicanò Reggio Calabri Bic, il 2024 inizia a Porto Torres

Inizia in trasferta il 2024 della Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic che dopo la la lunga sosta a cavallo del 2023 e 2024, con la qualificazione playoff già acquisita, affronterà in trasferta il Porto Torres.

Trasferta impegnativa per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro, che cercheranno di iniziare al meglio il nuovo anno e contestualmente portare a casa il bottino pieno.

A giochi ormai fatti, la formazione amaranto, infatti, ha già centrato in pieno tutti gli obiettivi prefissati, salvezza e playoff, il tutto in anticipo sulla tabella di marcia programmata in estate in fase di programmazione.

Serve, ugualmente, la massima concentrazione in modo da evitare brutte sorprese. Si riparte, dunque, dalla Sardegna, per poi, pensare di blindare il terzo posto nello scontro diretto contro Bergamo nel prossimo turno.

Insomma, andrà in scena un mini “tour de force” per i bianco amaranto, che sono chiamati alla conferma esterna prima dell’inizio dei playoff.

Nella sfida di andata, vinsero i reggini al Palacalafiore scrivendo, al termine di una gara comunque combattuta un significativo 53 a 36 con Da Costa e Capitan Sripirom in evidenza.

La gara contro Porto Torres sarà visibile sui canali social della formazione sarda a partire dalle ore 15.