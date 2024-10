Fase 2, il monito di Conte: ‘Se ami l’Italia mantieni le distanze’. Ecco come riparte il Paese

Tanti si ma anche molti ‘no’.

E’ una graduale marcia verso la normalità quella dettata dal premier Giuseppe Conte durante la tanto attesa conferenza stampa di questa sera.

Prima di tutto un avvertimento.

Il Governo dovrà essere pronto ad intervenire se dovesse risalire la curva e deve essere pronto ad affrontare momenti critici.

Il piano della ripartenza parte dal 4 maggio ed è stato comunicato una settimana prima proprio per essere compreso e metabolizzato. Una cosa è certa. L’Italia dovrà convivere con il virus. E per le imprese il premier spiega:

Ma come convivere con il coronavirus? Ecco allora i dettagli del decreto.

“Le misure entreranno in vigore dal 4 maggio. Per le due settimane successive avremo una conferma generalizzata per le misure di distanziamento. All’interno della regione sono autorizzati gli spostamenti per motivi familiari e lavorativi. Si a visite familiari ma nel rispetto delle distanze con mascherine. All’interno delle regioni sono consentiti gli spostamenti come adesso. Tra Regioni è consentito solo un trasferimento per esigenze lavorative, per assoluta urgenza o per motivi di salute. Rimarranno divieti di assembramento e quindi no ai party. Consentiamo l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici ma condizionato al rispetto delle distanze. I sindaci però potranno disporre la chiusura di queste aree. Si all’apertura dei bari ma si entrerà uno alla volta e non ci si potrà fermare davanti al posto di ristoro. Sono da evitare gli assembramenti”.