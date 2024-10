Conte annuncia la Fase 2: ‘Ecco le linee guida: dal 4 maggio più spostamenti’

Via libera a diverse imprese e più spostamenti a partire dal 4 maggio. Il premier Giuseppe Conte annuncia i passaggi più importanti della fase 2 dell’emergenza Coronavirus in un’intervista a la Repubblica.

“Bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio. Stiamo lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto. Turismo? È il settore più colpito. Il ministro Franceschini sta elaborando varie proposte per sostenere questo settore”