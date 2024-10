Fase 2 a Reggio, Pazzano: ‘Dialettica riportata a 50 anni fa, si convochi il Consiglio comunale’

“La Fase 2 sarà lunga e complessa, non ha una data di scadenza. Reggio Calabria si trova incastrata in una lotta tra guelfi e ghibellini, una lotta tra fazioni. Non possiamo permettercelo. Bisogna tornare agli strumenti della democrazia, come recentemente ha ricordato anche la Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. La Costituzione non va ricordata solo quando bisogna sottolineare la gerarchia tra Stato e Regioni, ma bisogna ricordarla a se stessi soprattutto quando si tratta di amministrare una barca in mezzo a una tempesta. C’è uno strumento che consente di responsabilizzare tutti, di portare le istanze delle periferie umane e urbane, di mettere ciascuno davanti alle proprie funzioni e ai propri compiti: si chiama Consiglio Comunale“.

Così in una lunga nota, Saverio Pazzano, candidato a sindaco con “La strada” striglia la politica ai tempi del coronavirus, avvertendo che la democrazia non si svolge sui social, e che la la Fase 2 -che non sappiamo quando finirà- non è argomento di like e di commenti, né di letture autoreferenziali.