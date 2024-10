Fase Nazionale, Lamezia combatte e va vicina al colpaccio in casa di Cerignola

Occasione mancata per il Basketball Lamezia che esce sconfitta ma a testa altissima dal PalaDileo di Cerignola. La squadra di coach Ortenzi dopo una sofferenza iniziale è riuscita a trovare le giuste contromisure ai pugliesi, andando in vantaggio anche sul +11, ma poi ha sciupato l’occasione della rimonta finale. Prestazione da cineteca per l’unico classe ’99, davvero decisivo, di questa fase nazionale. Stiamo parlando del lametino Franco Gaetano che con 18 punti e 11 rimbalzi ha portato i lametini ad un passo dalla vittoria.

Ricostruiamo il match. Grande emozione per l’esordio in questa nuova fase per i lametini che in apertura di match hanno le polveri bagnate. Monier e Stanionis non trovano la via del canestro. Cerignola scappa subito via piazzando un break di 11-2 grazie al totem Leo, autore di 8 punti.

Coach Ortenzi ferma il match e riassetta gli equilibri giallo blu. Stanionis risponde con lo stesso numero di punti al lungo di casa e riporta i lametini a contatto (11-11). Lamezia piazza subito il contro break. Gaetano entra in ritmo sbaragliando la difesa pugliese e portando Lamezia avanti al primo intervallo (22-19).

I locali in apertura di seconda frazione trovano il canestro dalla distanza con Ulano (22-22) da qui gli ospiti trovano un parziale di 9-0 aperto da Costa e chiuso da Antonicelli (31-22). Cerignola è brava a non perdere il filo del discorso e si riporta subito a contatto grazie a Tredici e al solito Leo (33-31). La partita vive di strappi Lamezia piazza nuovamente un mini break (33-36), Marchetti si mette in proprio e ristabilisce le distanze con una bomba allo scadere (38-36). Al riposo lungo le due squadre sono divise da soli 2 punti. Al rientro dagli spogliatoi Lamezia si rimette in moto. Monier, Stanionis e Gaetano portano avanti i giallo blu (40-42), Leo mantiene in linea di galleggiamento i suoi con tanta solidità sotto le plance e una bomba dai 6.75 che porta le due squadre sul 47-42. I locali provano la fuga ma è il momento di Rubino tra le fila lametine che trova il bersaglio grosso rimettendo i lametini sui binari giusti (49-47). Gli spazi si aprono e dopo un botta e risposta tra Tredici e Stanionis è Cerignola a piazzare il break dopo la tripla di Rubino con due bombe in sequenza di Romano e Scarponi (62-56). All’ultima sirena i locali provano la fuga decisiva ma Lamezia è sempre a contatto. Si entra negli ultimi 10′ minuti di gara.

Cota e Scarponi allargano la forbice (66-56), Stanionis e Gaetano rispondono (66-63). Monier tenta l’aggancio con una tripla ma è fondamentale la risposta dall’arco di Scarponi (70-66). Leo ridà due possessi di vantaggio ai locali poi il lavoro di Antonicelli è decisivo. Recupera palla e lancia la transizione per Stanionis (72-71) Gambarota trova la tripla (75-71) Antonicelli stoicamente risponde a 24 secondi alla fine (76-74). Rubino recupera palla e la offre a Stanionis che subisce fallo. 0/2 del lituano dalla linea della carità, ma nonostante questo prende il rimbalzo ma è ancora Leo a negare il canestro del pareggio stoppando la guardia lametina, lo stesso Leo è glaciale a tiri liberi 2/2 e mette la parola fine al match 78-74 il finale. Partita giocata a viso aperto dai giallo blu lametini sostenuti da 30 tifosi, limite concesso dalla società ospitante, che hanno supportato i ragazzi dall’arrivo al palazzetto all’ora della partenza. Ora testa e cuore alla difficile gara di domenica 14 maggio che vedrà andare in scena al PalaSparti di Lamezia Terme la sfida tra Basketball Lamezia e Janus Fabriano.

Udas Cerignola – Basketball Lamezia 78-74

(19-22, 38-36, 62-56)

Cerignola: Dimmito, Gambarota 5, Marchetti 5, Cota 5, Leo 27, Tredici 15, Scarponi 11, Romano 5. Coach Marinelli

Lamezia: Mangione, Ragusa, Antonicelli 5, Rubino 8, Fragiacomo, di Gennaro 5, Gaetano 18, Costa 3, Lazzarotti, Stanionis 22, Monier 13. Coach Ortenzi ass. Desumma prep. Mascaro.

Arbitri:Ariante – De Stefano.

#lameziabasket #feelemoion #roadtoB