Fashion drink: Coca Cola light incontra Moschino.

Di Federica Geria – Moschino firma la sua collezione limited edition di Coca-Cola Light.La creatività del brand non si limita ad invadere le passerelle delle Fashion Week, tingendo le lattine di Coca-Cola light con fantasie stravaganti ed ironiche.Jeremy Scott, direttore creativo di Moschino, attraverso tre soggetti originali caratterizzati da elementi iconici del brand, ci conduce lungo un viaggio tra passato, presente e futuro.Il passato viene rappresentato dalla fantasia Cow Print, stampa grafica black and white a macchie di mucca, diventata ricorrente col passare degli anni nelle varie collezioni del brand.Il presente, Hearts, una lattina ricoperta di cuori, tinta di rosa, in puro stile Barbie, il must della nuova collezione primavera-estate 2015 vista sulle passerelle della Milano Moda Donna.Infine uno sguardo al futuro, Eye Chart, le lettere che compongono il nome della maison ricoprono la lattina, disegnate su un tabellone oculistico. Un’anticipazione dunque su quello che Moschino ci riserva nella prossima collezione.Un brand originale, eccentrico, fuori dagli schemi, unico.“Noi creativi dobbiamo esprimerci sempre al nostro meglio, rappresentare lo spirito dei tempi in cui viviamo: è quello che posso fare per chi verrà dopo di me e non ho nessuna intenzione di smettere.” (Jeremy Scott)Per tutti gli amanti della moda sarà impossibile farsi sfuggire la limited edition di Coca-Cola by Moschino, disponibile fino a Dicembre 2014.Inizia la caccia alla lattina più fashion!“Assetato di moda? Drink Moschino!”https://www.coca-colalight.it/iw/premi/moschinolattine website on line