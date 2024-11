“Fatti di musica” si prepara ai concerti previsti a Diamante

Dopo l’ enorme successo dei due ultimi live a Reggio Calabria con la stella israeliana Noa e il grande Paolo Conte, “Fatti di Musica 2016”, la trentesima edizione della rassegna del live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, si prepara ai grandi concerti che inonderanno di note Diamante, la splendida località turistica del Tirreno cosentino, meta di migliaia di turisti provenienti da tutta Italia e dalla Campania in particolare.

Nel magico scenario del “Teatro dei Ruderi” della suggestiva area archeologica di Cirella Antica, una struttura davvero unica incastonata sulla collinaa picco sul mare, dotata di nuovi e ampi parcheggi, il 12 agosto sarà di scena Loredana Bertè, il 13 agosto serata rap con il live di Guè Pequeno e, infine, il 16 agosto arriverà il concerto di Max Gazzè. Per tutti, si tratta dell’unica tappa in Calabria dei rispettivi tour.

Loredana Bertè, tornata ai primi posti di tutte le classifiche con il nuovo album di duetti “Amici non ne ho… ma amiche sì”, prodotto da Fiorella Mannoia, sarà in concerto a Diamante con la sua Bandabertè e l’amica di sempre Aida Cooper. Probabile che, come ospite a sorpresa, ci sia anche una delle “amiche” che hanno partecipato alla realizzazione dell’album. Immagini trasmesse da tre schermi giganti a led, faranno da cornice al travolgente concerto dell’esplosiva artista calabrese, come la sorella Mia Martini nativa di Bagnara, che sta vivendo un nuovo splendido momento della sua lunga, bizzarra e ricca storia musicale. Giudice di “Amici” e protagonista dei principali festival italiani, con il brano “E’ andata così” scritto per lei da Ligabue ha spopolato su tutte le principali radio e tv nazionali. (Per Loredana Bertè, prezzo dei biglietti compreso diritti di prevendita: € 44.00 platea numerata, € 34,50 gradinata).

Dopo il concerto della Bertè, il 13 agosto il palcoscenico di Cirella sarà tutto per Gue’ Pequeno e i suoi scatenati fan. Attesissimo dal pubblico giovanile di tutta la regione, l’ex Club Dogo è balzato al primo posto assoluto di tutte le classifiche con l’album “Santeria”, inciso insieme ai Marracash. Non vi è dubbio che per il suo concerto, il Teatro dei Ruderi si trasformerà in una gigantesca discoteca sotto le stelle. (Per Guè Pequeno, prezzo dei biglietti compreso diritti di prevendita: € 19,50).

Infine, la terna di appuntamenti di “Fatti di Musica” al Teatro dei Ruderi di Cirella si chiuderà il 16 agosto con il live di Max Gazzè, autore di uno degli album di maggior successo degli ultimi anni, prodotto da Otr Live. “Maximilian”, questo il titolo, è certamente uno degli album più fortunati incisi dall’originale e geniale cantautore romano, ricco di hit tra le più ascoltate e radiodiffuse del 2016.