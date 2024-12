Il Ds Longo del Favara risponde a Ballarino: ‘Giudizio senza senso’

"Siamo stati i primi a dire che non si poteva giocare per tanti motivi"

Qualche giorno addietro nel corso dell’intervista rilasciata a radio Febea, Ballarino ha risposto alla domanda riguardo l’incastro del recupero del match contro il Favara facendo richiamo alla sportività. “Per fare questo (data del recupero) deve essere d’accordo anche l’altra squadra. Immagina che questa squadra ci voleva fare giocare il sabato nonostante avessimo avuto la comunicazione il venerdi, perchè a loro conveniva. Questa si chiama sportività”.

Attraverso tuttomercato24 è arrivata la risposta del Ds del Favara Tino Longo: “Leggere che la società Favara è poco sportiva su una questione che riguarda soprattutto qualcosa che niente ha a che vedere con il calcio, soprattutto con la nostra città è a dir poco assolutamente assurda. Premetto che abbiamo ricevuto da tutta Italia complimenti per la nostra ospitalità per tutte le squadre che sono arrivati a Favara, per noi questa è sportività. Aggiungo che chi ha avuto da perdere da questa vicenda è stato solo nostra la società, giocare con la Reggina domenica era una festa del calcio, abbiamo omaggiato nella nostra pagina al blasone Reggina alla storia dello sport. Il Favara era organizzata per ricevere la Reggina, solo il venerdì veniamo a conoscenza che per motivi di ordine pubblico era stata anticipata a sabato, siamo stati i primi a dire che non si poteva giocare per tanti motivi. Poi se la vogliamo dirla tutta perché saremmo stati avvantaggiati? Reggio Calabria da Favara dista 3 ore più o meno.

Noi siamo andati a giocare a Pompei partendo il sabato mattina e siamo arrivati alle 20 di sera in pullman. Mi sforzo a comprendere cosa può indurre un dirigente così importante a esprimere un giudizio così senza senso. Ma credo che il massimo dirigente quando verrà il 15 gennaio vedrà con i propri occhi chi è il Favara Calcio e lo ospiteremo come abbiamo ospitato tutte le squadre che hanno giocato a Favara. Il calcio è un gioco bellissimo di squadra non una partita di poker tra amici. Caro presidente sarete sempre accolti con il rispetto e ospitalità e soprattutto sportività che fa parte del nostro DNA. Ds Tino Longo”.