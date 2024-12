Reggina: mister Trocini su Ndoye e il pensiero sul calciomercato

Un’altra grande prestazione quella fornita dal giovane Ndoye, classe 2006, gettato nella mischia quasi per disperazione dopo una serie di defezioni e ora punto fermo della squadra, tanto da non far rimpiangere per nulla Cham. Mister Trocini ne esalta le qualità, poi un passaggio del tecnico anche sul calciomercato:

“Ndoye sta crescendo benissimo, non lo conoscevo. Ha qualità importanti, terzino puro capace di fare le due fasi. Nonostante non parli la lingua apprende velocemente, è di valore e di prospettiva. Di calciomercato preferisco non parlarne. E’ un argomento delicato dove è facile sbagliare qualsiasi cosa si dica. Io lavoro con quello che ho a disposizione, fermo restando che la società è pronta a intervenire qualora ci sia bisogno.

E’ evidente e lo dico con coscienza, che non è facile trovare calciatori che siano sul mercato utili a rinforzare questa Reggina. A te può piacere un giocatore, ma bisogna vedere se le società te lo vogliono dare. La cosa migliore è concentrarci sul lavoro, i nostri dirigenti se si creano le situazioni sanno cosa fare”.